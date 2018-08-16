В центре Киева мужчина умер от передозировки героином

По предварительной информации, к супермаркету подошли двое плохо одетых пожилых мужчин. По их поведению можно охранникам магазина и окружающим стало ясно, что они находились под действием наркотических средств. Одному из мужчин стало плохо, и он прилег на ступеньки и, к большому сожалению, больше не "проснулся". После этого у мужчины возникли проблемы с дыханием, он посинел и перестал дышать.

Мужчину погрузили в карету медики, которые прибыли на место происшествия по вызову. Однако, тот скончался в середине, не доехав до больницы. Врачи констатировали смерть от передозировки наркотиками. Со слов его товарища стало известно, что они употребляли тяжелые наркотические средства - "Клофелин" и героин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники управления полиции по противодействию наркопреступности Киевской области провели операцию по ликвидации очередной плантации с марихуаной и коноплей.