15:39 16.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева мужчина умер от передозировки героином

Сегодня, 16 августа, на Бессарабской площади возле одного из супермаркетов от передозировки наркотическими средствами скончался бездомный мужчина. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева мужчина умер от передозировки героином

По предварительной информации, к супермаркету подошли двое плохо одетых пожилых мужчин. По их поведению можно охранникам магазина и окружающим стало ясно, что они находились под действием наркотических средств. Одному из мужчин стало плохо, и он прилег на ступеньки и, к большому сожалению, больше не "проснулся". После этого у мужчины возникли проблемы с дыханием, он посинел и перестал дышать.

Мужчину погрузили в карету медики, которые прибыли на место происшествия по вызову. Однако, тот скончался в середине, не доехав до больницы. Врачи констатировали смерть от передозировки наркотиками. Со слов его товарища стало известно, что они употребляли тяжелые наркотические средства - "Клофелин" и героин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники управления полиции по противодействию наркопреступности Киевской области провели операцию по ликвидации очередной плантации с марихуаной и коноплей.  


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