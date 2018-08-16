15:56 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе полицейское задержание переросло в стрельбу - ФОТО

В Тернополе сотрудницу полиции ранил строитель. Об этом передает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В Тернополе полицейское задержание переросло в стрельбу - ФОТО

По предварительной информации, выстрел осуществил 29-летний житель Тернополя, который хотел отпугнуть полисвумен от квартиры своей девушки, где он проводил ремонтные работы. На допросе он признался, что не знал, что  она находилась в форме полицейского. У задержанного изъяли пневматическую винтовку.

Пуля зацепила плечо полицейской, при ранении пуля застряла в руке, поэтому было принято решение об оперативной госпитализации. 

Сейчас правоохранители возбудили уголовное производство начали по части 4 статьи 296 УК Украины. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице на улице Щербаковского среди дороги произошел конфликт со стрельбой


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