Во Львовской области в аварию попал туристический автобус - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия легкие травмы получили несколько человек. Как сообщает пресс-службе патрульной полиции области, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в пределах Львовской области грузовик врезался в туристический автобус.

Инцидент произошел в селе Нагорное. Автобус на иностранной регистрации следовал из Будапешта. Пострадавшие в результате столкновения отказались от госпитализации.

Полицейские регулируют движение на этом участке дороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел.