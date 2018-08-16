13:32 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области в аварию попал туристический автобус - ФОТО

В Львовской области в четверг, 16 августа, в аварию попал туристический автобус.

Во Львовской области в аварию попал туристический автобус - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия легкие травмы получили несколько человек. Как сообщает пресс-службе патрульной полиции области, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в пределах Львовской области грузовик врезался в туристический автобус.

Инцидент произошел в селе Нагорное. Автобус на иностранной регистрации следовал из Будапешта. Пострадавшие в результате столкновения отказались от госпитализации.

Полицейские регулируют движение на этом участке дороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел.


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