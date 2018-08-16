В Италии самолет зацепил провода ЛЭП, погибли два человека - ФОТО

Летательный аппарат во время взлета зацепил кабель высоковольтной линии электропередачи и рухнул на землю. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщает в четверг, 16 августа, агентство ANSA, на месте падения самолета возник пожар, который был локализован силами прибывших на место пожарных.

Среди обломков самолета спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мексике в среду утром, 1 августа, разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным 98 человек получили травмы.