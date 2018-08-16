В Индии из-за наводнения погибли 67 человек

По состоянию на утро четверга, 16 августа, в результате наводнения погибли уже 67 человек. Как сообщает AFP, 25 смертей были подтверждены накануне вечером.

При этом высокопоставленный чиновник из управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в штате заявил, что ситуация плохая во многих частях штата, и число смертей, вероятно, возрастет

Индийский чиновник также добавил, что власти объявили "красное" предупреждение о непогоде во всех 14 округах штата, и ожидается, что в течение следующих 24 часов в большинстве из наиболее пострадавших районов сильные ливни продолжатся.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после ночной грозы 16 августа, в Киеве остаются затоплены центральные улицы. Полностью в воде оказался Крещатик и подземные переходы под ним. При этом Крещатик настолько затопило, что посреди улицы остался автомобиль на аварийке, машинам очень трудно передвигаться.