16:11 16.08.2018 | Происшествия | Новости
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Под завалами моста в Италии могут находиться еще около 20 человек

Под завалами обрушившегося в Италии моста могут находиться еще 10-20 человек.

Под завалами моста в Италии могут находиться еще около 20 человек

Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

По данным Коцци, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава итальянской Лигурии Джованни Тоти отметил, что число погибших значительно выше, чем указано.

Как сообщал "УРА-Информ", префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане, что двое украинцев пострадали в результате обрушения моста, и сейчас находятся в больнице "Сан Мартин".


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