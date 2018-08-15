13:48 15.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Водитель ВАЗа наехал на остановку с людьми

В Харьковской области водитель транспортного средства ВАЗ не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали две женщины.

Водитель ВАЗа наехал на остановку с людьми

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Так, в результате аварии с сильными травмами была госпитализирована в больницу 47-летняя жительница с.Пересечное. У женщины зафиксированы черепно-мозговая травма и переломом бедра. Также в пострадала еще одна 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей

Водитель автомобиля бросил машину на месте ДТП и скрылся.

Полицейские установили его личность. В настоящее время принимаются меры по его доставке в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве водитель автомобиля Audi A6 насмерт сбил мужчину. Инцидент произошел по адресу улица Академика Заболотного. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Audi A6 белого цвета, который ехал на большой скорости.


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