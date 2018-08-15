Во Львовской области от укуса змеи умерла четырехлетняя девочка

Об этом со ссылкой на полицию области сообщает Zaxid.net.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, девочка умерла в Западноукраинском специализированном медицинском центре, куда ее перевезли и Сколевской ЦРБ.

"От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница г. Львов", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все детали случившегося. О состоянии родных девочки пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в больницах Закарпатской области нет ни единой вакцины, которые помогли бы в случае змеиного укуса.