Во Львовской области от укуса змеи умерла четырехлетняя девочка

В Сколевской больнице Львовской области скончалась четырехлетняя девочка. Причиной смерти оказался укус змеи за правую ногу.
Об этом со ссылкой на полицию области сообщает Zaxid.net.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, девочка умерла в Западноукраинском специализированном медицинском центре, куда ее перевезли и Сколевской ЦРБ.
"От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница г. Львов", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все детали случившегося. О состоянии родных девочки пока ничего неизвестно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в больницах Закарпатской области нет ни единой вакцины, которые помогли бы в случае змеиного укуса.