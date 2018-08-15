В Судане затонула лодка со школьниками на борту, 22 погибших

На ее орту в момент крушения находилось более 40 школьниками. В результате инцидента 22 человека погибли. При этом среди погибших - 21 школьник и одна медицинская работница.

Как сообщает Sky News, судно направлялось в школу на севере страны. Во время движения у лодки отказал двигатель и оно ушло под воду.

Возможной причиной крушения лодки могли стать неблагоприятные погодные условия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эквадоре, во вторник, 14 августа, пассажирский автобус врезался в другое транспортное средство. В результате аварии погибли 22 человека. Еще 18 человек получили ранения.