В Казахстане военные подорвались на полигоне

Соответствующую информацию подтверждает Минобороны Казахстана.

Известно, что о информации стало известно благодаря одному из пострадавших, который на грузовике КаМАЗ преодолел три километра, чтобы доложить командованию лагерного сбора.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих стабильное, медики продолжают оказывать им дальнейшую квалифицированною медицинскую помощь.

В данное время по данному факту ведется расследование и устанавливаются все причины произошедшего.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", женщина военнослужащий погибла во время "хлебного перемирия". На Донбассе в зоне проведения АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла жительница Одесской области - Надежда Морозова.