В Борисполе рабочих засыпало землей, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Как отмечается, на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала.

На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

Так, был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб. Сейчас полиция устанавливает все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.