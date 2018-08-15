08:58 15.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Борисполе рабочих засыпало землей, есть жертвы - ФОТО

Бригада рабочих Киевоблэнерго прибыла на выполнение ремонтных работ, однако во время исполнения обязанностей оказалась погребены в котловане под землей.

В Борисполе рабочих засыпало землей, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Как отмечается, на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала.

На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

Так, был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб. Сейчас полиция устанавливает все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


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