Рекордную партию контрабандного янтаря задержали на таможне в Запорожье - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.

Как выяснили пограничники, злоумышленники спрятали камни между топливных брикетов в фуре, где были найдены целые мешки с янтарем. Там конфискованного янтаря сотрудники ГФСУ насчитали не менее 200 килограммов и выяснили, что груз должен был следовать в Шотландию.

В настояшее время правоохранители разыскивают руководителя фирмы, который отправлял груз.

"Получателей янтаря устанавливает Интерпол", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, камни привезли из Ровно. Хозяевам груза грозит конфискация и штраф в размере 100% стоимости товара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье в воскресенье, 15 июля, таможенники на границе остановили Opel Omega со словацкой регистрацией. В нем было обнаружено около 20 килограммов янтаря.