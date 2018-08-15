10:38 15.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Рекордную партию контрабандного янтаря задержали на таможне в Запорожье - ФОТО

На таможне в Запорожье сотрудники ГФСУ разоблачили рекордную партию контрабандного янтаря.

Рекордную партию контрабандного янтаря задержали на таможне в Запорожье - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.

Как выяснили пограничники, злоумышленники спрятали камни между топливных брикетов в фуре, где были найдены целые мешки с янтарем. Там конфискованного янтаря сотрудники ГФСУ насчитали не менее 200 килограммов и выяснили, что груз должен был следовать в Шотландию.

В настояшее время правоохранители разыскивают руководителя фирмы, который отправлял груз.

"Получателей янтаря устанавливает Интерпол", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, камни привезли из Ровно. Хозяевам груза грозит конфискация и штраф в размере 100% стоимости товара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье в воскресенье, 15 июля, таможенники на границе остановили Opel Omega со словацкой регистрацией. В нем было обнаружено около 20 килограммов янтаря.


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