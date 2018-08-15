Под Киевом фура врезалась с авто и загорелась, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщают очевидцы, по предварительным данным, водитель грузовика неподалеку от села Ставище пробил отбойник и выехал на встречную полосу движения, В легковушке на момент аварии находились два человека. Оба погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

По сообщению очевидцев, водителя грузовика на месте нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эквадоре, во вторник, 14 августа, пассажирский автобус врезался в другое транспортное средство. В результате аварии погибли 22 человека. Еще 18 человек получили ранения.