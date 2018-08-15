11:32 15.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом фура врезалась с авто и загорелась, погибли два человека - ФОТО

В ночь на среду, 15 августа, на Житомирской трассе под Киевом фура столкнулась с легковушку.

Под Киевом фура врезалась с авто и загорелась, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщают очевидцы, по предварительным данным, водитель грузовика неподалеку от села Ставище пробил отбойник и выехал на встречную полосу движения, В легковушке на момент аварии находились два человека. Оба погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

По сообщению очевидцев, водителя грузовика на месте нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эквадоре, во вторник, 14 августа, пассажирский автобус врезался в другое транспортное средство. В результате аварии погибли 22 человека. Еще 18 человек получили ранения.


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