15:44 15.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе зафиксировали группу кадровых офицеров-разведчиков из РФ

На Донбассе российская сторона увеличила количество кадровых российских офицеров-разведчиков. Об этом на брифинге рассказал полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины.

На Донбассе зафиксировали группу кадровых офицеров-разведчиков из РФ

По информации разведки Министерства обороны Украины, РФ увеличила количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ.

В свою очередь, украинская сторона считает главной причиной такого решения снижение эффективности разведывательных подразделений и ростом боевых потерь среди рядового состава их разведчиков.

Так, около 20 человек из состава украинской разведки начали тщательное изучение обстановки и проводится рекогносцировка местности в разных районах передовых позиций российских оккупационных войск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы Парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.


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