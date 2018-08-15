МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными

Как сказано в сообщении Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter, все граждане Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, должны сообщить о себе.

Напомним, что количество погибших в результате обвала моста в Генуе возросло до 35.

Спасатели обнаружили уже 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Согласно информации экстренных служб, из-за обвала моста в Генуе как минимум девять человек находятся в критическом состоянии. Медики также подтвердили гибель девятилетнего мальчика, который находился в машине в момент падения части моста.

Как сообщал УРА-Информ, украинский консул в Милане поддерживает контакт с сотрудниками правоохранительных органов относительно обвала моста в городе Генуя на севере Италии.