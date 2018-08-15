Количество жертв взрыва в Кабуле возросло до 48 человек

Как сообщает TOLO News, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения ранения получили по меньшей мере 67 человек.

Взрыв произошел около 16 часов 10 минут дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. сегодня в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academ произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Как отмечает издание, взрыв произошел около четырех часов дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным медиа, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.