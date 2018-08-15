15:56 15.08.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за повреждений мост в Генуе может полностью рухнуть

Одна из оставшихся опор обвалившегося в Генуе моста трескается и также может упасть.

Из-за повреждений мост в Генуе может полностью рухнуть

Об этом сообщает La Stampa.

Она находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями.
 
Сегодня утром жители хотели вернуться в свои дома, но пожарные пока не разрешают им этого сделать из-за опасности нового обрушения.

Как сообщал "УРА-Информ", после обрушения моста в итальянской Генуе появились новые подробности, количество погибших по состоянию на сегодня 15 августа, составляет 39 человек. Еще вчера вечером погибших было только 22 человека. Среди жертв аварии - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.


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