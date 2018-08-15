Из-за повреждений мост в Генуе может полностью рухнуть

Об этом сообщает La Stampa.

Она находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями.



Сегодня утром жители хотели вернуться в свои дома, но пожарные пока не разрешают им этого сделать из-за опасности нового обрушения.

Как сообщал "УРА-Информ", после обрушения моста в итальянской Генуе появились новые подробности, количество погибших по состоянию на сегодня 15 августа, составляет 39 человек. Еще вчера вечером погибших было только 22 человека. Среди жертв аварии - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.