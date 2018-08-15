Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе

Об этом украинское консульство в Милане сообщило в Facebook.

В данный момент Генеральное консульство поддерживает с украинцами постоянную связь. В другие больницы наши соотечественники на госпитализацию ни поступали.

Как сообщал "УРА-Информ", Представительство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявило, что среди погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе украинцев нет. Также власти Италии поведали, что украинцев среди пострадавших не обнаружено.