Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане, что двое украинцев пострадали в результате обрушения моста, и сейчас находятся в больнице "Сан Мартин".
Об этом украинское консульство в Милане сообщило в Facebook.
В данный момент Генеральное консульство поддерживает с украинцами постоянную связь. В другие больницы наши соотечественники на госпитализацию ни поступали.
Как сообщал "УРА-Информ", Представительство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявило, что среди погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе украинцев нет. Также власти Италии поведали, что украинцев среди пострадавших не обнаружено.