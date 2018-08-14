В Закарпатской области водитель автомобиля оставил умирать детей в салоне - ФОТО

Как отметили в областной полиции, авария произошла в селе Верхний Коропец Мукачевского района, на момент инцидента в автомобиле находилось двое детей и трое взрослых.

Было установлено, что водитель грузового микроавтобуса Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мужчина, находившийся за рулем, с места происшествия скрылся.

Всех пассажиров мужчина оставил в машине, двух детей в возрасте 6 и 13 лет, которые были пассажирами, с травмами различной степени тяжести доставили в областную больницу. Также за помощью медиков обратились еще трое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 44, 45 и 53 года.

Правоохранителям удалось найти водителя, им оказался 33-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района, он прятался в хозяйственном здании. У мужчины в крови оказалось 3,07 промилле алкоголя.

В данное время по данному факту проходит следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Отмечается, что данное происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.