13:33 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области водитель автомобиля оставил умирать детей в салоне - ФОТО

Правоохранители Закарпатской области нашли пьяного водителя, который совершил аварию с детьми и скрылся с места происшествия.

В Закарпатской области водитель автомобиля оставил умирать детей в салоне - ФОТО

Как отметили в областной полиции, авария произошла в селе Верхний Коропец Мукачевского района, на момент инцидента в автомобиле находилось двое детей и трое взрослых.

Было установлено, что водитель грузового микроавтобуса Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мужчина, находившийся за рулем, с места происшествия скрылся.

Всех пассажиров мужчина оставил в машине, двух детей в возрасте 6 и 13 лет, которые были пассажирами, с травмами различной степени тяжести доставили в областную больницу. Также за помощью медиков обратились еще трое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 44, 45 и 53 года.

Правоохранителям удалось найти водителя, им оказался 33-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района, он прятался в хозяйственном здании. У мужчины в крови оказалось 3,07 промилле алкоголя.

В данное время по данному факту проходит следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Отмечается, что данное происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.


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