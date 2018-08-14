В Виннице в результате ДТП пострадали пять человек - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Peugeot Partner. Так, лобовое столкновение произошло около 7:30 в селе Корделевка на автодороге Житомир – Могилев-Подольский.

По словам правоохранителей, из-за аварии пострада женщина-водитель Peugeot и трое ее пассажиров. В частности, малолетние дети 9, 12 лет и младенец.

Кроме того, серьезные травмы получил также водитель Kia Cerato. К счастью, его пассажир не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека.