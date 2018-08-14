В Николаеве столкнулись два авто, пострадали шесть человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек Среди пострадавших трое детей.

Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла около двух часов дня на проспекте Богоявленском. По данным правоохранителей, от сильного удара травмы получили 37-летняя водитель Daewoo Matiz и пятеро пассажиров, среди которых один семилетний ребенок и двое десятилетних детей.

С травмами разной степени тяжести все они доставлены в медицинские учреждения. Вместе с тем 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело постатье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Голосеевском районе города Киева в понедельник, 13 августа, произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. При этом в аварию попали сразу семи автомобилей. В результате инцидента травму получил ребенок.