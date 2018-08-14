В Мексике произошло столкновение двух легковушек, погибли семь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще четверо получили травмы. Как сообщает портал Excelsior, авария произошла на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико.

Все погибшие ехали в одной машине. Среди жертв годовалый ребенок и молодая девушка.

Они возвращались с празднования в муниципалитете Альтамира.

На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.