В Мексике произошло столкновение двух легковушек, погибли семь человек

В мексиканском штате Тамаулипас в ночь на вторник, 14 августа, произошло столкновение двух легковых машин и трейлера.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще четверо получили травмы. Как сообщает портал Excelsior, авария произошла на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико.
Все погибшие ехали в одной машине. Среди жертв годовалый ребенок и молодая девушка.
Они возвращались с празднования в муниципалитете Альтамира.
На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.
Напомним, как сообща УРА-Информ, в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.