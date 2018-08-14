В Луганской области мужчина сорвал украинский флаг из госучереждения

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в ходе выяснения обстоятельств стало ясно, что хулиган недавно вернулся с заработков в России, и видимо находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство над государственным флагом Украины.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также в прокуратуре добавили, что за такое совершение преступления, предусматривается наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей. По случаю четвертой годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, украинский сине-желтый флаг был поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской".