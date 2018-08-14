15:51 14.08.2018 | Происшествия | Новости
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Появились подробности обрушения моста в Италии, десятки погибших

В результате обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе погибли по меньшей мере 20 человек.

Появились подробности обрушения моста в Италии, десятки погибших

Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, участвовавших в разборе завалов.

Кроме того, согласно информации, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. 

По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, он уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.

Как сообща "УРА-Информ", на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. Об этом сообщает издание Il Post. Обвал большой секции моста Моранди над рекой Полчевера произошел незадолго до полудня.


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