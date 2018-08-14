В Генуе обрушился мост - ФОТО

Об этом сообщает издание Il Post.

Обвал большой секции моста Моранди над рекой Полчевера произошел незадолго до полудня.

Итальянские СМИ пока не приводят данных о пострадавших, однако учитывая масштабы разрушения, мост мог обрушиться вместе с автомобилями.

Сейчас трасса А10, на которой находится мост, перекрыта.

Как сообщал "УРА-Информ", в городе Днепр в понедельник, 13 августа, с Кодацкого моста слетел легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел около трех часов дня. Легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров. Скорая помощь увезла водителя автомобиля 1974 года рождения в городскую клиническую больницу.