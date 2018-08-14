В Эквадоре разбился пассажирский автобус, погибли 22 человека

В результате аварии погибли 22 человека. Еще 18 человек получили ранения. Как сообщает AFP, ссылаясь на сообщение службы экстренной помощи, авария произошла между деревнями за пределами столицы Эквадора Кито. На момент столкновения в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мексиканском штате Тамаулипас в ночь на вторник, 14 августа, произошло столкновение двух легковых машин и трейлера. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще четверо получили травмы.