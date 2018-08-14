10:15 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201232:Polishuk

В Днепре автомобиль слетел с моста, водитель попал в больницу - ФОТО

В городе Днепр в понедельник, 13 августа, с Кодацкого моста слетел легковой автомобиль.

В Днепре автомобиль слетел с моста, водитель попал в больницу - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел около трех часов дня. Легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Скорая помощь увезла водителя автомобиля 1974 года рождения в городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.

Спасатели вытащили машину лебедкой спецавтомобиля. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в графстве Кент на юго-востоке Лондона в понедельник, 13 августа, опрокинулся пассажирский автобус. В результате аварии 41 человек получили травмы. При этом семеро из травмированных - дети.


Поделиться
Читайте также:
 
В разных городах Швеции произошли "фейерверки" из автомобилей - ФОТО На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли свыше 40 тыс. человек Украденные хакерами письма позволяют заглянуть в клуб миллиардеров вокруг Владимира Путина ОБСЕ заметили новое оружие у российских боевиков
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив