В Днепре автомобиль слетел с моста, водитель попал в больницу - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел около трех часов дня. Легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Скорая помощь увезла водителя автомобиля 1974 года рождения в городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.

Спасатели вытащили машину лебедкой спецавтомобиля. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в графстве Кент на юго-востоке Лондона в понедельник, 13 августа, опрокинулся пассажирский автобус. В результате аварии 41 человек получили травмы. При этом семеро из травмированных - дети.