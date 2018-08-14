19:55 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле задержали искателей металлолома

Работники полиции вместе с пограничниками задержали двух жителей Житомирской области 36 и 32 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и пытались вывезти оттуда радиоактивного металлолома весом около 100 килограмм.

В Чернобыле задержали искателей металлолома

Двое мужчин были обнаружены в селе Октябрьское. Они пытались переместить лом черного металла за пределы территории зоны ЧАЭС с помощью транспортного средства. Осмотром места происшествия в выше указанных лиц было обнаружено и изъято металлолом и автомобиль, в котором находилось два металлоискатели и средства для выкапывания металлолома.

Изъятый ​​металлолом направлены на экспертизу для выяснения уровня радиации.

Сейчас открыто уголовное производство.

Как сообща "УРА-Информ", радиоактивный фон в очагах пожара в районе ЧАЭС на прошлой неделе был превышен в десятки раз. И наибольшая опасность заключалась в том, что горела зона возле Рыжего леса – наиболее зараженной части Чернобыльской зоны – рассказала в интервью телеканалу "Первый Деловой" председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Эксклюзив: Она добавила, что проблема усугубилась еще и тем, что очаги локализировались в труднодоступных местах.


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