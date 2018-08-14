В Британии перевернулся автобус "набитый" людьми

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что данное происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.

Известно, что из всего количества людей трое получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшее отделение больницы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства. Кроме того, среди пострадавших было семеро детей, а ряд других пассажиров обошлись незначительными травмами.

Медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте инцидента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека. Дорожно-транспортное происшествие на 71 неподалеку от села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района.