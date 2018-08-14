В Борисполе двух рабочих засыпало землей

В понедельник, 13 августа, в городе Борисполь Киевской области произошел сдвиг земли в котловане. Двух сотрудников "Киевоблэнерго", которые работали в котловане, засыпало землей. Один из мужчин погиб.
Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, при выполнении ремонтных работ на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала. Два человека оказались под землей. На место срочно прибыли спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.
Был спасен и поднятына поверхность 27-летний мужчина, которого с переломом руки передали работникам скорой помощи. Второй рабочий, 1974 года погиб.
Как сообщал "УРА-Информ", во вторник, 14 августа, в жилом доме на Куреневке в Киеве в одной из квартир прогремели два взрыва. В квартире на 3-м этаже прогремело два взрыва, а затем начался пожар, сообщает Киев Оперативный. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и эвакуировали мужчину 1951 года без сознания. Пострадавший был срочно госпитализирован.