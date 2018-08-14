04:00 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Англии на трассе опрокинулся автобус, пострадали более 40 человек - ФОТО

В графстве Кент на юго-востоке Лондона в понедельник, 13 августа, опрокинулся пассажирский автобус.

В Англии на трассе опрокинулся автобус, пострадали более 40 человек - ФОТО

В результате аварии 41 человек получили травмы. При этом семеро из травмированных - дети.

Как сообщила служба скорой помощи графств Кент, Суррей и Сассекс, инцидент произошел около шести часов дня по киевскому времени на окружной лондонской автостраде М25 возле города Суонли.

Врачи пояснили, что сейчас у них 41 пациент - 31 взрослый и семь детей с незначительными повреждениями. Трое других с более серьезными травмами были госпитализированы.

По данным телеканала Sky News, спасательной службе пришлось использовать оборудование для резки металла, чтобы достать из автобуса двоих пассажиров.

Из-за ДТП на трассе М25 образовалась пробка из автомобилей длиной восемь колометров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Перу в воскресенье вечером, 12 августа, пассажирский автобус упал в пропасть. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 15 человек. Как сообщает издание Синьхуа, еще 25 человек получили травмы.


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