20:59 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине столкнулись два грузовика, погиб водитель

Во вторник, 14 августа, во Львовской области столкнулись два грузовика.

На Львовщине столкнулись два грузовика, погиб водитель

В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла после трех часов дня в Бродовском районе на автодороге Киев - Чоп.

Возле села Суходолы по неизвестным пока причинам столкнулись два грузовика, которые перевозили стройматериалы и ткани.

Личность погибшего сейчас устанавливает полиция. Водитель другого транспортного средства, 24-летний житель Ровенской области, доставлен в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калиновском районе Винницкой области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего получили серьезные травмы двое взрослых и три ребенка.


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