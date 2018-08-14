Мужчина получил ранения в результате взрыва под Харьковом - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 14 августа.

Как отметили правоохранители, 35-летний пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

При этом, родственники потерпевшего подчеркнули, что еще в прошлом месяце мужчина обнаружил в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству. Так, по всей видимости, во время работы с ним произошел сильнейший погром.

"С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование", – рассказали в полиции.

Следователи внесли факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении (ч.1 ст.128 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Авдеевке Донецкой области произошел взрыв возле магазина.