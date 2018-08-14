Количество жертв обвала моста в Генуи возросло до 35 человек - ФОТО, ВИДЕО

В Генуе растет количество жертв обвала автомобильного моста. По последним данным в аварии погибли 35 человек. Как сообщает Reppublica, ссылаясь на свои источники в местном управлении по чрезвычайным ситуациям, спасатели обнаружили уже 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.

По уточненным данным, в момент разрушения моста по нему перемещались 30 автомобилей и три грузовика. Некоторые автомобили упали в реку, над которой проходил мост, несколько автомобилей застряли в разрушенных конструкциях.

Сейчас поисковая бригада продолжает поиски. В свою очередь министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

По словам Тонинелли, именно компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

Если есть ответственные люди, они должны за это заплатить, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, обвал моста произошел сегодня в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны.