20:15 14.08.2018 | Происшествия | Новости
100201307:Polishuk

Количество жертв обвала моста в Генуи возросло до 35 человек - ФОТО, ВИДЕО

Количество погибших в результате обвала автомобильного моста

Количество жертв обвала моста в Генуи возросло до 35 человек - ФОТО, ВИДЕО

В Генуе растет количество жертв обвала автомобильного моста. По последним данным в аварии погибли 35 человек. Как сообщает Reppublica, ссылаясь на свои источники в местном управлении по чрезвычайным ситуациям, спасатели обнаружили уже 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.

По уточненным данным, в момент разрушения моста по нему перемещались 30 автомобилей и три грузовика. Некоторые автомобили упали в реку, над которой проходил мост, несколько автомобилей застряли в разрушенных конструкциях.

Сейчас поисковая бригада продолжает поиски. В свою очередь министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

По словам Тонинелли, именно компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

Если есть ответственные люди, они должны за это заплатить, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, обвал моста произошел сегодня в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду вновь опустил курс гривны В Чернобыле задержали искателей металлолома В России разрешили строительство Северного потока Прокурор завершил допрос свидетелей по делу Манафорта
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив