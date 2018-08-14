Боевики захватили военную базу на севере Афганистана, есть жертвы

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отметил пресс-секретарь командующего 209-й бригадой Шахин ВС Афганистана Ханифа Резаи, во время атаки в лагере находились 70 военнослужащих.

В свою очередь движение "Талибан" сообщило, что в результате атаки на лагерь погибли 43 и ранения получили 17 военных. Кроме того, свыше 50 военнослужащих взято в плен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. Об этом передает Reuters. Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида".