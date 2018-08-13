В Перу автобус упал в пропасть, погибли 15 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 15 человек. Как сообщает издание Синьхуа, еще 25 человек получили травмы.

Авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.