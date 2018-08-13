02:00 13.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде на авиашоу произошла катастрофа, пять человек пострадали

В канадском городе Эбботсфорд провинция Британская Колумбия в воскресенье, 12 августа, произошла катастрофа на авиашоу.

В Канаде на авиашоу произошла катастрофа, пять человек пострадали

В результате крушения самолета пять человек получили ранения. Как сообщил телеканал CTV, ссылаясь на слова очевижцев, биплан выпуска 1930-х годов не справился с управлением и упал на поле.

На борту самолета на момент падения находились пять человек. Все они получили ранения и были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в восточной провинции Индонезии Папуа потерпел крушения легкомоторный самолет, в результате инцидента погибли восемь человек. Единственным выжившим после катастрофы оказался 12-летний мальчик.


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