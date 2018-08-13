04:00 13.08.2018 | Происшествия | Новости
100201135:Polishuk

В Греции на острове Эвбея возник сильный лесной пожар - ВИДЕО

Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин.

В Греции на острове Эвбея возник сильный лесной пожар - ВИДЕО

По состоянию на вечер воскресенья, 12 августа, местные власти эвакуировали два поселения. Как сообщает Пожарная охрана Греции, возникший днем пожар из-за сильных ветров пожар принял крупные масштабы и сейчас бесконтрольно распространяется по покрытой соснами местности в районе поселения Кондодеспоти.

Возгорание тушат более 200 человек, задействованы 67 пожарных машин, пять вертолетов и шесть самолетов.

В превентивных целях были эвакуированы поселения Кондодеспоти и Ставрос, их жители вывезены из опасной зоны на автобусах.

Вместе с тем мэр района Дирфион-Мессапион Йоргос Псатас поямснил, что сильный ветер гонит огонь к домам. Огонь создал огромный фронт. Теперь пламя вошло в сосновый лес и движется в сторону населенного пункта Псахна. Мэрия подвела в этот район строительную технику, с помощью которой рабочие пытаются создать огнезащитные полосы перед поселениями. Полиция закрыла движение по дороге от Халкиды, административного центра Эвбеи, на север острова, так как из-за задымления резко сократилась видимость. Также закрыт ряд других провинциальных дорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 91 человека. 59 тел на настоящий момент опознаны. Об этом в воскресенье, 29 июля, на брифинге сообщила официальный представитель пожарной охраны Греции Ставрула Маллири. По ее словам, ранее сообщалось о 88 жертвах, а также о десятках людей, которые считаются пропавшими без вести. Сегодня пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция нашла автомобиль грабителей ювелирного магазина в Киеве - ФОТО Силуанов назвал новые санкции США "несмертельными" В Канаде на авиашоу произошла катастрофа, пять человек пострадали Россия может отойти от расчетов в долларах на международной арене
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив