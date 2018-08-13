В Днепре отобрали у инкассаторов полмиллиона гривен

Грабители унесли полмиллиона гривен. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на улице Космической.

Злоумышленники на Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин сумку с деньгами. По предварительной информации от свидетелей, двое мужчин на ВАЗ ездили по "точкам" и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали "дань" в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них напали.

По словам правоохранителей, когда мужчины на ВАЗ стояли возле ларька, к ним подъехали неизвестные на Mitsubishi Lancer и напали на них. Завязалась драка, в итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять иномарку, однако далеко уехать ему не удалось. На парковке, через которую он поехал, ВАЗ врезался в Москвич.

Сейчас полиция объявила в городе план "Перехват". Автомобиль грабителей пока найти не удалось. Mitsubishi Lancer черного цвета, предварительно, с номерами "Свадьба", на данный момент находится в розыске.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 12 августа, трое неизвестных ограбили ювелирный магазин. При этом они застрелили охранника. Как сообщает пресс-служба полиции столицы, ссылаясь на слова очевидцев, около восьми часов вечера трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербакова.