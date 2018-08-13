17:31 13.08.2018 | Происшествия | Новости
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"Талибан" штурмует афганский город Газни

Члены группировки "Талибан" четыре дня ведут бои с афганскими силами за контроль над городом Газни. Это столица одноименной провинции к юго-западу от Кабула.

Об этом сообщает The Associated Press.

Министр обороны Афганистана генерал Тарек Шах Бахреми сообщил, что бои, которые начались в пятницу, унесли жизни около 100 афганских полицейских и солдат и по крайней мере 20 мирных жителей.

Бахреми также сообщил, что около 1000 военных были дополнительно отправлены в Газни, и они помогли предотвратить захват города талибами. Он также сообщил, что в боях были убиты 194 членов "Талибана", в том числе 12 лидеров группы. Подтверждения этой информации нет.

Как сообщал "УРА-Информ", на западе Афганистана автобус подорвался на мине, в результате чего погибли 11 человек. Также из-за сильнейшего погрома ранены еще 40 не в чем не повинные местные жители. Среди погибших есть женщина, а среди пострадавших - женщины и дети.


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