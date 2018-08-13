19:35 13.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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С польского курорта эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы

Более 2000 человек эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.

С польского курорта эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы

Об этом сообщает Польское радио.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов не являлись авиабомбами.

Как сообщал "УРА-Информ", это был бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленая ​​покрышка с металлоломом.

Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.


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