С польского курорта эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы

Более 2000 человек эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Польское радио.
Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов не являлись авиабомбами.
Как сообщал "УРА-Информ", это был бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленая покрышка с металлоломом.
Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.