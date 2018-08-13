10:39 13.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом произошло смертельное ДТП - ФОТО

На трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Под Киевом произошло смертельное ДТП - ФОТО

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 19:00 на 71 неподалеку от села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района.

Согласно словам правоохранителей, DACIA Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с DAEWOO Lanos, после чего на своей полосе допустил столкновение с попутным SsangYong. Так, спустя некоторое время после наезда, DACIA Logan снова выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще с двумя автомобилями DAEWOO Lanos и ВАЗ 21102.

На этот раз в результате аварии без смертельного исхода не обошлось. В частности, 56-летний водитель автомобиля DACIA Logan погиб на месте. В свою очередь водитель автомобиля DAEWOO Lanos 55-летний мужчина, и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии.

Вместе с тем полицейские подчеркнули, что еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. По данному факту открыто уголовное производство.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в города Рава-Русская Львовской области грузовик сбил семилетнего мальчика. Скорая помощь увезла ребенка в больницу с различными травмами. 


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