ДТП в Киеве: авто влетело в толпу людей, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 13 августа, на столичном жилом массиве Троещина автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. Скорая госпитализировала нескольких пострадавших с места аварии.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей страничке в Facebook.
По словам очевидцев ДТП, водитель на автомобиле "Волга" не справился с управлением, после чего перевернулся и влетел в людей, которые спокойно ожидали свой транспорт на остановке.
"На перекрестке возле "Новой линии" столкнулись "Волга" и "Девятка". От удара "Волгу" унесло на тротуар в толпу людей", - отметили испуганные люди.
В настоящее время пока неизвестно какое состояние пострадавших.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека.