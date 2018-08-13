14:12 13.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП в Киеве: авто влетело в толпу людей, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 13 августа, на столичном жилом массиве Троещина автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. Скорая госпитализировала нескольких пострадавших с места аварии.

ДТП в Киеве: авто влетело в толпу людей, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей страничке в Facebook.

По словам очевидцев ДТП, водитель на автомобиле "Волга" не справился с управлением, после чего перевернулся и влетел в людей, которые спокойно ожидали свой транспорт на остановке.

"На перекрестке возле "Новой линии" столкнулись "Волга" и "Девятка". От удара "Волгу" унесло на тротуар в толпу людей", - отметили испуганные люди.

В настоящее время пока неизвестно какое состояние пострадавших. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека.


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