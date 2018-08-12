20:32 12.08.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции неизвестный протаранил двери мечети

Во Франции, в городе Лилль, в воскресенье, 12 августа, неизвестный протаранил дверь мечети.

Во Франции неизвестный протаранил двери мечети

После столкновения водитель скрылся с места происшествия. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщили в местной префектуре, речь идет о мечети аль-Вифак.

Полиция на данный момент ищет подозреваемого. Уже на месте правоохранители установили, что водитель управлял машиной Mercedes и уже установлена его личность. По данным портала, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в воскресенье, 12 августа, на трассе Кирилловка-Мелитополь злоумышленник стрелял по проезжающим автомобилям из похищенного ружья. В результате инцидента пострадали два человека. Среди пострадавших есть ребенок.


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