17:56 12.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице полиция задержала магазинных воров - ФОТО

В Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице полиция задержала магазинных воров - ФОТО

По предварительной информации, злоумышленники, покорившись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и поспешили к своему автомобилю. На место происшествия был вызван наряд патрульной полиции, в нескольких кварталах от места происшествия оперативники заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали грабителей.

Задержанными оказались иностранцы, 1975, 1976 и 1983 рождения, двое из них - ранее судимые за имущественные преступления. За совершенное им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве оперативники задержали грабителя, который соврешил  нападение на женщину и отобрал у нее ювелирные украшения. 


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