В столице иномарка насмерть сбила пешехода - ФОТО

Инцидент произошел по адресу улица Академика Заболотного. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Audi A6 белого цвета, который ехал на большой скорости.

Позже, по прибытии на место происшествия патрульных, выяснилось, что с места аварии водитель скрылся, предварительно оторвав от автомобиля номера. В результате аварии, погиб пострадавший пешеход, его личность покамест на установлена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине увеличилось количество смертельных случаев во время ДТП. Украинских граждан бьется и гибнет в 3 – четыре раза больше чем в развитых странах.