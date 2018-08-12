15:51 12.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице иномарка насмерть сбила пешехода - ФОТО

В Киеве водитель автомобиля Audi A6 насмерть сбил мужчину. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице иномарка насмерть сбила пешехода - ФОТО

Инцидент произошел по адресу улица Академика Заболотного. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Audi A6 белого цвета, который ехал на большой скорости.

Позже, по прибытии на место происшествия патрульных, выяснилось, что с места аварии водитель скрылся, предварительно оторвав от автомобиля номера. В результате аварии, погиб пострадавший пешеход, его личность покамест на установлена. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине увеличилось количество смертельных случаев во время ДТП. Украинских граждан бьется и гибнет в 3 – четыре раза больше чем в развитых странах. 


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