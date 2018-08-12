09:00 12.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошла утечка газа в одной из квартир высотки - ФОТО

В квартире многоэтажного жилого дома в Харькове произошла утечка бытового газа. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

В Харькове произошла утечка газа в одной из квартир высотки - ФОТО

По предварительной информации, на 1-ом этаже многоэтажки послышался резкий запах газа. Соседи вызвали специальные службы. 

"При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв. В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешнюю бетонная плита балкона и двери подъезда", - говорится в уведомлении службы.

Спасатели провели операцию по спасению 5 человек (из них 3 детей), эвакуации 12 человек (из них 3 детей) с верхних этажей дома. Позже выяснилось, что квартира сдавалась в аренду, на момент взрыва никого из жильцов в помещении не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сумы во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, вследствие чего пострадал хозяин квартиры и двое его малолетних детей. В частности, 10-летний мальчик и 10-месячная девочка. 


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