В Харькове молодая мама недоглядела за купающимся ребенком

По предварительной информации правоохранителей, женщина купала свою 2-годовалую дочь и затем вышла в комнату за полотенцем. Когда она вернулась, то ее дочь уже лежала в ванной головой вниз. Чуть позже полиция обнаружила женщину на берегу местной реки, где та пыталась утопиться. Ее удалось отговорить от суицида.

Похожий случай произошел на Харьковщине месяц назад. Так, во время купания сына мужчина на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты. Когда отец вернулся в ванную, то обнаружил тело своего сына в бездыханном состоянии. Он сразу вызвал скорую медицинскую помощь, до приезда медиков он пытался сделать ребенку искусственное дыхание.

Напомним, что всего с начала текущего года на водоемах Украины уже погибло 774 человека, из них 79 детей. При этом спасено 577 людей, в том числе 105 детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные спасатели напомнили пляжникам о правилах оказания первой медпомощи.