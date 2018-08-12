12:18 12.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии разбился пропавший самолет, восемь жертв

В восточной провинции Индонезии Папуа потерпел крушения легкомоторный самолет, в результате инцидента погибли восемь человек. Единственным выжившим после катастрофы оказлся 12-летний мальчик.

В Индонезии разбился пропавший самолет, восемь жертв

Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались.

В настоящее время причина аварии на данный момент неизвестна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тернопольской области разбился частный самолет. По предварительной информации, пилот мог попасть в зону турбулентности и потерять управление летательным аппаратом. Выжить пилоту не удалось, механизма катапультирования на самолете не было. 


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