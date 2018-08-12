21:32 12.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Бельгии на складе с химикатами произошел пожар, порт Антверпена эвакуировали

В Бельгии в порту Антверпена произошел пожар на складе с химикатами.

В Бельгии на складе с химикатами произошел пожар, порт Антверпена эвакуировали

На данный момент площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров, на котором хранится сульфид никеля. По данным властей, интенсивность возгорания была небольшой, однако происходило на значительной площади. На данный момент пожар локализован.

Вместе с тем полиция эвакуировала порт Антверпена в связи с опасностью. Как сказано на сайте городских властей, в результате инцидента, в радиусе 1,8 километров от зоны возгорания эвакуировали все суда и предприятия, а судоходство и автомобильное движение в данном районе ограничили.

По словам спасателей, токсичный дым, который образовался на месте пожара, представляет опасность для людей. Не исключается, что дым может распространиться на район Экерен, коммуны Капеллен и Стабрук. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 12 августа в Киеве на улице Алматинская произошел пожар в многоквартирном доме. По предварительной информации, огонь охватил небольшую площадь на кухне трехкомнатной квартиры. Была информация о том, что в квартире может находиться ребенок. В связи с этим спасатели срезали дверь, чтобы проверить помещение. К счастью, внутри никого не оказалось, хозяева жилища временно отсутствовали на отдыхе.


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